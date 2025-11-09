Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

    Формула 1
    • 09 ноября, 2025
    • 23:16
    Норрис выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1

    Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии.

    Как передает Report, соревнования прошли на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

    Второе место занял итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса". Третьим финишировал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с пит-лейна.

    Формула 1 Гран-при Бразилии Ландо Норрис

    Последние новости

    23:56

    Axios: Группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдауна

    Другие страны
    23:34

    Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи Трампа

    Другие страны
    23:16

    Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

    Формула 1
    23:00

    "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

    Футбол
    22:44

    Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.

    Другие страны
    22:24
    Фото

    Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    22:20
    Фото

    Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности

    Командные
    22:16

    В Китае 10-минутный полет на воздушном такси будет стоить около $8

    Другие страны
    21:49

    Глава МВФ сочла, что Европа в большей степени работает на интересы США

    Другие страны
    Лента новостей