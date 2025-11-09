Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии.

Как передает Report, соревнования прошли на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.

Второе место занял итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса". Третьим финишировал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с пит-лейна.