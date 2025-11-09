Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Формула 1
- 09 ноября, 2025
- 23:16
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии.
Как передает Report, соревнования прошли на автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу.
Второе место занял итальянец Кими Антонелли из "Мерседеса". Третьим финишировал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с пит-лейна.
Последние новости
23:56
Axios: Группа демократов в Сенате США готова содействовать прекращению шатдаунаДругие страны
23:34
Гендиректор BBC Тим Дэйви ушел в отставку после сообщений о монтаже речи ТрампаДругие страны
23:16
Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"Формула 1
23:00
"Манчестер Сити" победил "Ливерпуль" в матче чемпионата АнглииФутбол
22:44
Трамп заявил, что США выплатят американцам "дивиденды" с пошлин по $2 тыс.Другие страны
22:24
Фото
Трое азербайджанских боксеров вышли в финал VI Игр исламской солидарностиИндивидуальные
22:20
Фото
Женская сборная Азербайджана по плаванию завоевала бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарностиКомандные
22:16
В Китае 10-минутный полет на воздушном такси будет стоить около $8Другие страны
21:49