    Norris "Formula 1" üzrə Braziliya Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    • 10 noyabr, 2025
    • 00:08
    Norris Formula 1 üzrə Braziliya Qran-prisinin qalibi olub

    "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris "2025 Formula 1" dünya çempionatının XXI turu olan Braziliya Qran-prisinin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, yarışlar San-Pauloda "İnterlagos" avtodromunda keçirilib.

    İkinci yeri "Mercedes"dən italiyalı Kimi Antonelli tutub. Üçüncü yeri pit-leyndən start götürən "Red Bull" komandasının hollandiyalı pilotu Maks Ferstappen tutub.

    Норрис выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

