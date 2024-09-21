Норрис стал победителем квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2024 года - Гран-при Сингапура.

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2024 года - Гран-при Сингапура.

Как передает Report, второе место занял действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Третьим стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Во время финального сегмента квалификации на трассе появились красные флаги из-за аварии испанского пилота "Феррари" Карлоса Сайнса - младшего. Испанец не успел показать результат и занял 10-е место по итогам квалификации.

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 по бакинскому времени.