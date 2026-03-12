Началась регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
Формула 1
- 12 марта, 2026
- 11:39
Началась регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщили Report в операционной компании Baku City Circuit, кандидатов, желающих присоединиться к программе, приглашают пройти регистрацию.
К участию допускаются лица старше 21 года, проживающие в любой стране мира.
Автомобильная федерация Азербайджана наградит участников, успешно завершивших программу маршалов, международной официальной маршальской лицензией.
Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 24–26 сентября.
Последние новости
11:22
На юге Ливана в результате израильских атак погибли четыре человекаДругие страны
11:07
WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблемИнфраструктура
11:03
В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетяхДругие страны
10:58
Фото
БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических группВнешняя политика
10:47
МИД Азербайджана выразил соболезнования ЭфиопииВнешняя политика
10:47
Эрфан Али: WUF13 станет платформой для демонстрации возможностей городского управленияИнфраструктура
10:45
В Амстердаме в еврейской школе произошел взрывДругие страны
10:40
Мария Фернанда Эспиноса: Итоги WUF13 повлияют на обзор Новой городской повесткиИнфраструктура
10:23