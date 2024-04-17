Мик Шумахер может продолжить карьеру в IndyCar

25-летний немецкий гонщик, сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер может продолжить карьеру в чемпионате IndyCar.

25-летний немецкий гонщик, сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер может продолжить карьеру в чемпионате IndyCar.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, команда "Према" рассматривает Мика Щумахера как один из вариантов пилотов на следующий год в заокеанском чемпионате.

Считается, что Шумахер является подходящим кандидатом на роль боевого пилота команды.

Напомним, в нынешнем сезоне Шумахер выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и является резервистом команды Формулы-1 "Мерседес".