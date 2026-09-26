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    Глава МИД: К 2030 году 40% электроэнергии Азербайджана будет вырабатываться из ВИЭ

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 08:52
    Глава МИД: К 2030 году 40% электроэнергии Азербайджана будет вырабатываться из ВИЭ

    Азербайджан, являясь надежным поставщиком природного газа для 16 стран, входит в число ведущих мировых поставщиков газа по трубопроводам и играет стратегическую роль в укреплении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность со временем все больше дополняется его растущей ролью в процессе перехода на чистую энергию: "Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, вводим в эксплуатацию крупные проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики, расширяем гидроэнергетический потенциал и совместно с ведущими международными партнерами развиваем новые инициативы в сфере чистой энергетики. Уже подписанные соглашения предусматривают создание к 2030 году около 6 ГВт дополнительных мощностей солнечной и ветровой энергетики.

    Ожидается, что к 2030 году около 40% электроэнергии Азербайджана будет производиться из возобновляемых источников энергии.

    Расширение производства возобновляемой энергии создаст для Азербайджана новые возможности для экспорта электроэнергии из возобновляемых источников на европейские рынки".

    Джейхун Байрамов Генеральная Ассамблея ООН
    XİN rəhbəri: Azərbaycan 16 ölkəyə qaz tədarükçüsü kimi dünyanın aparıcı tədarükçülərindəndir
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