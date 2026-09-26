Глава МИД: К 2030 году 40% электроэнергии Азербайджана будет вырабатываться из ВИЭ

Азербайджан, являясь надежным поставщиком природного газа для 16 стран, входит в число ведущих мировых поставщиков газа по трубопроводам и играет стратегическую роль в укреплении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что вклад Азербайджана в глобальную энергетическую безопасность со временем все больше дополняется его растущей ролью в процессе перехода на чистую энергию: "Мы инвестируем в возобновляемые источники энергии, вводим в эксплуатацию крупные проекты в сфере солнечной и ветровой энергетики, расширяем гидроэнергетический потенциал и совместно с ведущими международными партнерами развиваем новые инициативы в сфере чистой энергетики. Уже подписанные соглашения предусматривают создание к 2030 году около 6 ГВт дополнительных мощностей солнечной и ветровой энергетики.

Ожидается, что к 2030 году около 40% электроэнергии Азербайджана будет производиться из возобновляемых источников энергии.

Расширение производства возобновляемой энергии создаст для Азербайджана новые возможности для экспорта электроэнергии из возобновляемых источников на европейские рынки".