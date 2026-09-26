В ООН предупредили о риске нехватки продовольствия для 45 млн человек

По меньшей мере 45 млн человек в развивающихся странах могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом в интервью NHK заявил директор Управления по обслуживанию проектов ООН Жоржи Морейра да Силва, возглавивший целевую группу ООН по гуманитарным перевозкам через Ормузский пролив.

По его словам, гуманитарного кризиса можно избежать, если через пролив ежедневно будут проходить не менее пяти-семи судов с удобрениями.

"Для развивающихся стран это станет решающим фактором: они либо обеспечат продовольственную безопасность, либо будут вынуждены столкнуться с гуманитарным кризисом", - сказал он.

По данным ООН, через Ормузский пролив проходит треть мирового объема торговли удобрениями.

"Война США и Ирана не должна служить поводом для прекращения транзита гуманитарной помощи", - заявил Морейра да Силва, призвав Вашингтон и Тегеран в кратчайшие сроки найти решение проблемы поставок удобрений отдельно от общего урегулирования конфликта.