Макс Ферстаппен: Квалификация в Баку далась тяжело

Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 оказалась сложной.

Как передает Report, об этом заявил пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

Нидерландский гонщик, выигравший квалификацию, выразил удовлетворение своим текущим выступлением.

"Квалификация проходила тяжело. Всем было нелегко, потому что было много красных флагов. Шины тоже не были полностью готовы. В третьем сегменте начался дождь, и мне пришлось рисковать".

Отметим, что Макс Ферстаппен начнет основную гонку с первой позиции. Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.