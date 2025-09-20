Макс Ферстаппен: Квалификация в Баку далась тяжело
Формула 1
- 20 сентября, 2025
- 18:20
Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 оказалась сложной.
Как передает Report, об этом заявил пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.
Нидерландский гонщик, выигравший квалификацию, выразил удовлетворение своим текущим выступлением.
"Квалификация проходила тяжело. Всем было нелегко, потому что было много красных флагов. Шины тоже не были полностью готовы. В третьем сегменте начался дождь, и мне пришлось рисковать".
Отметим, что Макс Ферстаппен начнет основную гонку с первой позиции. Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
Последние новости
19:41
Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с участием автобуса в НахчыванеПроисшествия
19:33
СМИ: США намерены сократить помощь странам БалтииДругие страны
19:16
Axios: Израиль призвал США оказать давление на КаирДругие страны
19:04
"Габала" одолела "Кяпаз" в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболуФутбол
18:56
В Гёранбое мужчина задержан по подозрению в убийстве женыПроисшествия
18:52
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTokДругие страны
18:31
Bloomberg: ЕС хочет ограничить поставки нефти РФ по трубопроводу "Дружба"Другие страны
18:21
Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с РоссиейДругие страны
18:20