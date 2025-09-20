Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Макс Ферстаппен: Квалификация в Баку далась тяжело

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 18:20
    Макс Ферстаппен: Квалификация в Баку далась тяжело

    Квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 оказалась сложной.

    Как передает Report, об этом заявил пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

    Нидерландский гонщик, выигравший квалификацию, выразил удовлетворение своим текущим выступлением.

    "Квалификация проходила тяжело. Всем было нелегко, потому что было много красных флагов. Шины тоже не были полностью готовы. В третьем сегменте начался дождь, и мне пришлось рисковать".

    Отметим, что Макс Ферстаппен начнет основную гонку с первой позиции. Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен
    Maks Ferstappen Bakıdakı sıralama turunun çətin keçdiyini düşünür

    Последние новости

    19:41

    Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с участием автобуса в Нахчыване

    Происшествия
    19:33

    СМИ: США намерены сократить помощь странам Балтии

    Другие страны
    19:16

    Axios: Израиль призвал США оказать давление на Каир

    Другие страны
    19:04

    "Габала" одолела "Кяпаз" в матче V тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Футбол
    18:56

    В Гёранбое мужчина задержан по подозрению в убийстве жены

    Происшествия
    18:52

    В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok

    Другие страны
    18:31

    Bloomberg: ЕС хочет ограничить поставки нефти РФ по трубопроводу "Дружба"

    Другие страны
    18:21

    Зеленский заявил о подготовке нового обмена пленными с Россией

    Другие страны
    18:20

    Макс Ферстаппен: Квалификация в Баку далась тяжело

    Формула 1
    Лента новостей