ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет зрелищным

    Формула 1
    • 10 сентября, 2025
    • 10:07
    Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана Формулы-1 будет зрелищным

    Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в этом году будет более зрелищным.

    Как сообщает Report, такое мнение выразил Генеральный директор операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

    Он пригласил болельщиков насладиться захватывающей гонкой и азербайджанским гостеприимством:

    "Прошлый год запомнился рекордами. Благодаря мировому интересу Гран-при Азербайджана теперь является одной из обязательных к просмотру гонок в календаре Формулы-1. 2025 год станет более зрелищным. Благодаря двум новым трибунам мероприятие будет иметь рекордную вместимость зрителей. Впервые будет работать эксклюзивный "Клуб чемпионов Формулы-1", предлагающий обзоры пит-лейна, экскурсии по паддоку и другие уникальные возможности. Это позволит большему числу болельщиков увидеть Гран-при Азербайджана вживую".

    Фарзуллаев напомнил, что в Баку вновь приедут сильнейшие пилоты мира:

    "Нас ждут незабываемые моменты! Baku City Circuit готов к сюрпризам, оставаясь верным своим традициям. Если скорость на трассе кажется вам низкой, просто дождитесь ночи: 19 сентября DJ Anyma, а 20 сентября мировые звезды Мартин Гаррикс (Martin Garrix) и Glass Animals подарят болельщикам великолепное шоу".

    Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

    Гран-при Азербайджана "Формула 1" Формула-1 Баку автогонка
    Фото
    Maqsud Fərzullayev: "Bu il "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi daha möhtəşəm olacaq"
    Фото
    Magsud Farzullayev: 2025 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix promises to be more spectacular

    Последние новости

    10:19

    СМИ: Израильские спецслужбы планировали удар по Катару несколько недель

    Другие страны
    10:16

    Баку ожидает более 12 тыс. иностранных туристов на Гран-при "Формулы-1"

    Футбол
    10:09
    Фото

    В Баку начался второй день 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА

    Внешняя политика
    10:07
    Фото

    Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет зрелищным

    Формула 1
    09:45

    Азербайджан и Казахстан договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности

    Происшествия
    09:41

    Вратарь Украины о ничье с Азербайджаном: Это стыд, это очень-очень плохо

    Футбол
    09:39

    EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:33

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:27

    Туск созвал министров на экстренное заседание из-за российских БПЛА над Польшей

    Другие страны
    Лента новостей