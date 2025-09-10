Магсуд Фарзуллаев: Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет зрелищным

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в этом году будет более зрелищным.

Как сообщает Report, такое мнение выразил Генеральный директор операционной компании Baku City Circuit Магсуд Фарзуллаев.

Он пригласил болельщиков насладиться захватывающей гонкой и азербайджанским гостеприимством:

"Прошлый год запомнился рекордами. Благодаря мировому интересу Гран-при Азербайджана теперь является одной из обязательных к просмотру гонок в календаре Формулы-1. 2025 год станет более зрелищным. Благодаря двум новым трибунам мероприятие будет иметь рекордную вместимость зрителей. Впервые будет работать эксклюзивный "Клуб чемпионов Формулы-1", предлагающий обзоры пит-лейна, экскурсии по паддоку и другие уникальные возможности. Это позволит большему числу болельщиков увидеть Гран-при Азербайджана вживую".

Фарзуллаев напомнил, что в Баку вновь приедут сильнейшие пилоты мира:

"Нас ждут незабываемые моменты! Baku City Circuit готов к сюрпризам, оставаясь верным своим традициям. Если скорость на трассе кажется вам низкой, просто дождитесь ночи: 19 сентября DJ Anyma, а 20 сентября мировые звезды Мартин Гаррикс (Martin Garrix) и Glass Animals подарят болельщикам великолепное шоу".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.