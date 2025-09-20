МАГАТЭ впервые обеспечивает ядерную безопасность на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые оказывает поддержку в сфере ядерной безопасности на Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ООН, ранее столицу Азербайджана Баку посетили эксперты МАГАТЭ. Вместе со специалистами из Франции и ОАЭ они проконсультировали организаторов мероприятия и обсудили использование более 100 приборов радиационного контроля.

"Крупные мероприятия становятся первоочередными целями для преступников, включая возможное использование ядерных и других радиоактивных материалов, – подчеркнул Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. – Расширяя нашу поддержку в области ядерной безопасности на стремительный мир автоспорта, мы расширяем зону нашей бдительности, помогая странам закрывать критические пробелы и обеспечивать безопасность населения".

Директор Департамента ядерной безопасности МАГАТЭ Елена Буглова напомнила о системной работе агентства: "На протяжении последних двух десятилетий МАГАТЭ находится в авангарде интеграции ядерных протоколов безопасности в традиционные меры защиты массовых мероприятий – усилия, которые обеспечивают безопасность миллионов людей, – сказала она. – За кулисами событий, таких как гонки "Формулы 1", действует последовательный подход, признающий ядерную безопасность фундаментальной частью общего комплекса мер до и во время самих мероприятий".

МАГАТЭ ранее поддержало Азербайджан на Конференции ООН по климату (COP29) и продолжит сотрудничество с этой страной во время Игр стран СНГ в ноябре и Всемирного урбанистического форума в 2026 году. С 2004 года агентство помогло обеспечить ядерную безопасность 88 крупных мероприятий в 49 странах, в 2023 году открылся Центр подготовки и демонстрации в области ядерной безопасности в австрийском Зайберсдорфе.