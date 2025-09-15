Los Joroperos добавят карнавальных красок на Гран-при Азербайджана

Одна из самых известных карнавальных трупп из Тенерифе, Los Joroperos, станет звездой шоу-программы Гран-при Азербайджана Формулы-1 в эти выходные.

Об этом сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.

Группа из пятнадцати участников отправится в Баку сегодня, чтобы добавить ритма и красок как субботним отборочным соревнованиям, так и воскресной гонке.

Ожидается, что их выступление станет одним из самых ярких событий уикенда за пределами трассы, перенеся дух карнавала Санта-Крус на мероприятие, за которым будут следить миллионы зрителей по всему миру.

Помимо ключевых шоу уикенда, артисты также примут участие в предварительных мероприятиях на бакинской городской трассе, одной из самых зрелищных и сложных в календаре F1, сравнимой лишь с легендарной трассой в Монако.

Президент труппы Фернандо Эрнандес надеется, что это приключение послужит и талисманом для испанских гонщиков. "Надеюсь, мы сможем принести удачу Фернандо Алонсо и Карлосу Сайнсу", - сказал он.

Отметим, что Los Joroperos - одна из самых известных и успешных карнавальных трупп Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испания. Эта группа участвует в карнавале с 1983 года и зарекомендовала себя как одна из ведущих в жанре comparsa - ансамбля, сочетающего музыку, танцы и театральные элементы.