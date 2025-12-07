Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ландо Норрис впервые стал чемпионом "Формулы-1"

    Формула 1
    • 07 декабря, 2025
    • 18:33
    Ландо Норрис впервые стал чемпионом Формулы-1

    Британский пилот McLaren Ландо Норрис стал победителем чемпионата "Формулы-1" по итогам последней гонки сезона в Абу-Даби.

    Как сообщает Report, Норрис показал в основной гонке третий результат, уступив Максу Ферстаппену (Red Bull) и своему партнеру по команду Оскару Пиастри.

    Однако британцу хватило набранных очков, чтобы стать чемпионом - перед последней гонкой он опережал Ферстаппена на 12 очков в личном зачете. Для завоевания титула в финале сезона Норрису было нужно не проиграть 13 очков Максу Ферстаппену и 16 – Оскару Пиастри.

    Предыдущие четыре сезона чемпионом становился Ферстаппен.

    Чемпионство в сезоне-2025 стало для 26-летнего гонщика McLaren первым в карьере. За предыдущие шесть лет в Гран-При он всего один раз оказывался в топ-3 - в 2024 году, когда занял второе место.

