Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года

    • 20 сентября, 2025
    • 15:19
    Гран-при Азербайджана останется в гоночном календаре "Формулы 1" еще на четыре года - до 2030 года включительно.

    Как передает Report, об этом сообщила Бакинская операционная компания.

    Срок действующего трехлетнего контракта истекает в 2026 году.

    Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы 1, комментируя продление контракта, отметил:

    "В Баку невероятно энергетическая атмосфера, и с момента проведения здесь нашего первого Гран-при в 2016 году гонщики "Формулы 1" неизменно получают теплый и восторженный приём от жителей Азербайджана. Трасса уникальна: техничные участки и длинные прямые, пролегающие через потрясающую береговую линию и исторический старый город, делают гонку насыщенной и захватывающей каждый год. Продление контракта отражает прочное доверие и приверженность между "Формулой-1", правительством Азербайджана и промоутером".

    Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов со своей стороны подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Формулой 1 гарантирует, что страна остается мировым центром крупных спортивных мероприятий.

    "За прошедшие годы Гран-при Азербайджана превратился в одну из самых ожидаемых гонок в календаре Формулы 1, демонстрируя не только захватывающие события на трассе, но и красоту, энергетику и гостеприимство нашей столицы. Это продление подтверждает нашу приверженность проведению мероприятий мирового уровня и еще больше укрепляет позиции Азербайджана на международной арене. Вместе мы продолжим представлять Баку как динамичный спортивный центр мирового уровня, приглашая болельщиков со всего мира ощутить как азарт Формулы-1, так и уникальный дух нашего города и страны".

    Первая гонка Формулы 1 прошла в Баку в 2016 году. Тогда она называлась Гран-при Европы. С 2017 года гонка называется Гран-при Азербайджана.

