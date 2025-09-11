Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Гран-при Азербайджана Формулы-1: Улицы Баку будут открыты для проезда в часы пик

    • 11 сентября, 2025
    • 13:22
    Гран-при Азербайджана Формулы-1: Улицы Баку будут открыты для проезда в часы пик

    В дни проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 улицы в пределах Бакинского городского кольца будут открыты для проезда в часы пик.

    Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

    Для удобства жителей города 15-17 сентября с 07:00 до 09:00 утра и с 18:00 до 20:00 вечера, а 18 сентября с 07:00 до 09:00 утра и с 20:00 до 22:00 вечера движение транспортных средств будет возможно по некоторым участкам трека.

    Точки въезда:

    ●    С Сальянского шоссе → проспект Нефтчиляр и площадь Азнефть

    ●    С улицы М. Лермонтова → улица 50-летия ООН и Истиглалият

    ●    С улицы С. Вургуна → улица У. Гаджибейли и проспект Бюльбюля

    ●    С проспекта Бюльбюля → улица Хагани и проспект  Нефтчиляр

    ●    С перекрестка улиц Низами и Пушкина → улица Хагани

    Точки выезда:

    ●    С проспекта Нефтчиляр → Бакинский морской порт и Crescent Mall

    ●    С улицы Истиглалият → проспект Азербайджана

    ●    С проспекта  Нефтчиляр → площадь Азнефть и Дениз Молл

    Эти участки трека предназначены только для транзитного движения, остановка и парковка на них запрещены.

    Напомним, что Баку является одной из редких городских трасс Формулы-1, где дороги открываются для проезда транспорта в часы пик. В 2024 году после гонки Баку с рекордной скоростью вернулся к прежнему ритму, и всего за 16 часов было демонтировано и вывезено 60% защитных барьеров.

    Таким образом, параллельно обеспечивается как организация гонки, так и повседневный комфорт жителей города.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана движение транспорта

