Гран-при Азербайджана Формулы-1: Улицы Баку будут открыты для проезда в часы пик

В дни проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 улицы в пределах Бакинского городского кольца будут открыты для проезда в часы пик.

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

Для удобства жителей города 15-17 сентября с 07:00 до 09:00 утра и с 18:00 до 20:00 вечера, а 18 сентября с 07:00 до 09:00 утра и с 20:00 до 22:00 вечера движение транспортных средств будет возможно по некоторым участкам трека.

Точки въезда:

● С Сальянского шоссе → проспект Нефтчиляр и площадь Азнефть

● С улицы М. Лермонтова → улица 50-летия ООН и Истиглалият

● С улицы С. Вургуна → улица У. Гаджибейли и проспект Бюльбюля

● С проспекта Бюльбюля → улица Хагани и проспект Нефтчиляр

● С перекрестка улиц Низами и Пушкина → улица Хагани

Точки выезда:

● С проспекта Нефтчиляр → Бакинский морской порт и Crescent Mall

● С улицы Истиглалият → проспект Азербайджана

● С проспекта Нефтчиляр → площадь Азнефть и Дениз Молл

Эти участки трека предназначены только для транзитного движения, остановка и парковка на них запрещены.

Напомним, что Баку является одной из редких городских трасс Формулы-1, где дороги открываются для проезда транспорта в часы пик. В 2024 году после гонки Баку с рекордной скоростью вернулся к прежнему ритму, и всего за 16 часов было демонтировано и вывезено 60% защитных барьеров.

Таким образом, параллельно обеспечивается как организация гонки, так и повседневный комфорт жителей города.