Гран-при Азербайджана Формулы 1 будут освещать около 300 местных и зарубежных СМИ

Гран-при Азербайджана Формулы 1 в этом году будут освещать около 300 представителей местных и зарубежных СМИ.

Как сообщает Report, среди них такие авторитетные медиа-организации, как Netflix, Reuters, Agence France-Presse, Sky Sports, Motorsport.com, Associated Press, CANAL+, ESPN Disney Latin и другие.

Медиа-центр, созданный промоутером гонки Операционной компанией Бакинского городского кольца (Baku City Circuit Operating Company), уже находится в распоряжении журналистов. Этот центр вместимостью 450 человек оснащен современным техническим оборудованием для обеспечения журналистам максимально комфортной рабочей среды.

Здесь расположены служба аккредитации, специальные рабочие столы, техническое оборудование для прямых трансляций, а также полностью зал для проведения пресс-конференций.

Медиа-центр полностью соответствует высоким мировым стандартам Международной автомобильной федерации (FIA) и ведущих спортивных мероприятий глобального масштаба.

Из года в год Гран-при Азербайджана вызывает огромный интерес на глобальном уровне. Только в 2024 году 86 млн зрителей следили за гонкой через прямую трансляцию, а в целом более 3,9 млрд человек проявили интерес к Гран-при в Баку на различных платформах.

Ожидается, что захватывающая атмосфера бакинской трассы, напряженная спортивная борьба и широкое участие международных СМИ сделают Гран-при Азербайджана 2025 года событием, которое вызовет большой резонанс на мировой арене.

Отметим, что Гран-при Азербайджана будет проходить с 19 по 21 сентября.