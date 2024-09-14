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Гонщик "Макларена": У нас есть шанс побороться за победу на Гран-при Азербайджана 

Гонщик "Макларена": У нас есть шанс побороться за победу на Гран-при Азербайджана  Думаю, у нас будет шанс побороться за победу.
Формула 1
14 сентября 2024 г. 18:47
Гонщик Макларена: У нас есть шанс побороться за победу на Гран-при Азербайджана 

Думаю, у нас будет шанс побороться за победу.

Как сообщает Report, об этом заявил пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри, выступая на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

"На финальном круге я пошел в атаку, стараясь максимально приблизиться к стенам. Эта трасса вознаграждает риск, и я осознавал, что терять мне нечего. Я стремился выжать максимум из машины в последние моменты и остался доволен своим кругом. Думаю, у нас есть шанс побороться за победу, но это будет нелегко", - поделился впечатлениями Пиастри после сегодняшней квалификации Гран-при Азербайджана, где он показал второй результат.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке "McLaren" pilotu: Azərbaycan Qran-prisində qələbə üçün mübarizə aparmaq şansımız var

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