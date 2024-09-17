Глава McLaren: На Гран-при Азербайджана у нас не было преимущества перед соперниками

11:04

Британская команда F1 McLaren считает, что на Гран-при Азербайджана она не имела преимущества перед основными соперниками - Ferrari и Red Bull.

Как сообщает Report со ссылкой на RacingNews365, об этом сказала руководитель команды McLaren Андреа Стелла, комментируя итоги Гран-при Азербайджана в Баку 13-15 сентября.

Несмотря на победу в гонке пилота McLaren Оскара Пиастри, Стелла отметил необходимость дальнейшей работы над повышением скорости автомобиля: "Наш болид бывает лучшим на некоторых трассах, таких как например в Барселоне. Однако, в Азербайджане у нас не было какого-либо преимущества над соперниками".