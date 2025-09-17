Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Глава Ferrari: Гонка в Баку всегда непредсказуемая

    Формула 1
    • 17 сентября, 2025
    • 15:43
    Глава Ferrari: Гонка в Баку всегда непредсказуемая

    Гонка в Баку всегда непредсказуема и полна возможностей.

    Как сообщает Report со ссылкой на FormulaPassion, такое мнение высказал руководитель Ferrari Фредерик Вассер, комментируя предстоящий "Гран-при Азербайджана".  

    "Уикенд в Баку всегда сложен, так как трасса сочетает в себе длинные прямые и технически сложный средний сектор. Гонки непредсказуемы и полны возможностей, поэтому важно сделать все идеально и сосредоточиться на себе, чтобы максимально реализовать шансы", - отметил он.

    Вассер считает, что Ferrari усердно готовится к предстоящей гонке в Баку. "Мы понимаем, что в гонках на городских трассах каждая деталь может иметь значение. Наша цель – собрать все воедино и достигнуть серьезного результата с обоими гонщиками", - добавил руководитель итальянской "конюшни".

    Отметим, что пилот Ferrari Шарль Леклер в течение последних четырех лет выигрывал квалификацию на Гран-При Азербайджана. 

    В Кубке конструкторов текущего сезона Ferrari занимает второе место (280 очков), уступая лишь McLaren (617). На Гран-при Азербайджана McLaren может оформить победу в Кубке конструкторов.

    В общем зачете Леклер занимает пятое место (163 очка), а его партнер по команде Льюис Хэмилтон - шестое (117). 

    Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.

    Ferrari chief: Baku race is always unpredictable

