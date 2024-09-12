Во Франции пройдет акция протеста команды, которая примет участие в Formula 1

Члены французской команды Alpin проведут акцию протеста во Франции в связи решением компании Renault. Она пройдет в преддверии Гран-при Азербайджана, который пройдет с 13 по 15 сентября в Баку.

Члены французской команды Alpin проведут акцию протеста во Франции в связи решением компании Renault. Она пройдет в преддверии Гран-при Азербайджана, который пройдет с 13 по 15 сентября в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Race.

Акция состоится у штаб-квартиры Renault в Булонь-Бийанкуре. Члены команды будут протестовать против закрытия моторной программы Renault в Вири-Шатийон.

Ранее председатель правления Renault Лука де Мео высказал намерение добиться более экономически эффективного управления командой Alpin и производства моторов в Вири. В связи с этим команда может перейти на программу других производителей, например, Mercedes.

Это вызвало недовольство со стороны профсоюза [Совет по производству гоночных машин] Alpin. По этой причине принято решение о проведении акции протеста.