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Формула-1: Перес сократил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте

Формула-1: Перес сократил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте Пилот "Ред Булл" Серхио Перес, одержавший сегодня победу на Гран-при Азербайджана Формулы-1, сократил отрыв в личном зачете от партнера по команде Макса Ферстаппена до шести очков.
Формула 1
30 апреля 2023 г. 18:08
Формула-1: Перес сократил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес, одержавший сегодня победу на Гран-при Азербайджана Формулы-1, сократил отрыв в личном зачете от партнера по команде Макса Ферстаппена до шести очков.

Как сообщает Report, мексиканский автогонщик в текущем сезоне занимает второе место с 87 очками, Ферстаппен продолжает лидировать с 93 очками.

Фернандо Алонсо из "Астон Мартин", завершивший Гран-при Азербайджана четвертым, замыкает первую тройку лидеров с 60 очками.

По итогам гонки в Баку пилоты набрали 25, 18 и 12 очков соответственно.

Занявший на Гран-при Азербайджана третье место Шарль Леклер из Ferrari занимает шестое место с 28 очками.

В Кубке конструкторов продолжает лидировать команда Red Bull (180 очков). "Астон Мартин" занимает второе место с 87 очками, а "Мерседес", имея в запасе 76 очков, идет третьим.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1: "Red Bull" pilotu Bakıda komanda yoldaşı ilə xal fərqini azaldıb

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