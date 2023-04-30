Формула-1: Перес сократил отрыв от Ферстаппена в личном зачёте

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес, одержавший сегодня победу на Гран-при Азербайджана Формулы-1, сократил отрыв в личном зачете от партнера по команде Макса Ферстаппена до шести очков.

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес, одержавший сегодня победу на Гран-при Азербайджана Формулы-1, сократил отрыв в личном зачете от партнера по команде Макса Ферстаппена до шести очков.

Как сообщает Report , мексиканский автогонщик в текущем сезоне занимает второе место с 87 очками, Ферстаппен продолжает лидировать с 93 очками.

Фернандо Алонсо из "Астон Мартин", завершивший Гран-при Азербайджана четвертым, замыкает первую тройку лидеров с 60 очками.

По итогам гонки в Баку пилоты набрали 25, 18 и 12 очков соответственно.

Занявший на Гран-при Азербайджана третье место Шарль Леклер из Ferrari занимает шестое место с 28 очками.

В Кубке конструкторов продолжает лидировать команда Red Bull (180 очков). "Астон Мартин" занимает второе место с 87 очками, а "Мерседес", имея в запасе 76 очков, идет третьим.