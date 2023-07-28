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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии Формулы-1

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии Формулы-1 Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Бельгии.
Формула 1
28 июля 2023 г. 21:59
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии Формулы-1

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 - Гран-при Бельгии.

Об этом сообщает Report, соревнования проходят на трассе "Спа-Франкоршам".

Второе место занял пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул мексиканец Серхио Перес, выступающий за "Ред Булл".

В гонке, которая пройдет в воскресенье (начало - 17:00 по бакинскому времени), Ферстаппен стартует с шестой позиции, поскольку ранее получил штраф в пять позиций из-за замены коробки передач. Первое место на стартовой решетке гонки займет Леклер, второе - Перес, третье - британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Гонка пройдет в воскресенье, начало запланировано на 17:00 по бакинскому времени. Гран-при Бельгии - третий в сезоне этап со спринтерской гонкой. В субботу состоятся квалификация к спринту (14:00 по бакинскому времени) и спринтерская гонка (18:30 по бакинскому времени).

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является немец Михаэль Шумахер (6). Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов в Спа выигрывали британец Льюис Хэмилтон (4), Ферстаппен (2), по одному разу побеждали австралиец Даниэль Риккьярдо и Леклер.

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