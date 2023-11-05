Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Бразилии.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Бразилии.

Как передает Report , соревнования прошли в Сан-Паулу.

Второе место занял британский пилот "Макларен" Ландо Норрис. Тройку лучших замкнул испанец Фернандо Алонсо, выступающий за "Астон Мартин". Испанский гонщик в 106-й раз попал на подиум, выйдя на четвертое место по этому показателю и сравнявшись с французом Аленом Простом. Больше попаданий в тройку лучших имеют немцы Себастьян Феттель (122) и Михаэль Шумахер (155), а также британец Льюис Хэмилтон (197).

Ферстаппен одержал 17-ю победу в нынешнем сезоне и обновил свой рекорд по количеству выигранных Гран-при за один год, установленный в конце октября на соревнованиях в Мексике. Победа в Бразилии стала для нидерландца 52-й за время выступления в Формуле-1, он вышел на чистое четвертое место, опередив Проста. Впереди только Феттель (53), Шумахер (91) и Хэмилтон (103).

Нидерландский гонщик ранее досрочно обеспечил себе победу в общем зачете и стал трехкратным чемпионом мира.