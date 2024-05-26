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Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1"

Леклер выиграл Гран-при Монако "Формулы-1" Монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Монако - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Формула 1
26 мая 2024 г. 19:34
Леклер выиграл Гран-при Монако Формулы-1

Монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Монако - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, Леклер впервые выиграл домашний этап, до этого его лучшим финишем в княжестве было четвертое место, всего за карьеру он одержал шесть побед.

Второе место в гонке занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Третьим стал испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари".

На первом круге гонка была остановлена красными флагами из-за аварии с участием мексиканца Серхио Переса ("Ред Булл") и пилотов "Хааса" немца Нико Хюлькенберга и датчанина Кевина Магнуссена. Также по ходу первого круга столкнулись гонщики "Альпин" французы Эстебан Окон и Пьер Гасли, в результате чего первый не смог продолжить заезд. Гонка была возобновлена спустя 40 минут.

Лидерство в чемпионате сохраняет финишировавший в Монако шестым нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", в его активе 169 очков. Второе место занимает Леклер (138 очков), третьим идет британский пилот "Макларена" Ландо Норрис (113). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл" (276), за ним располагаются "Феррари" (242) и "Макларен" (184).

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