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Ландо Норрис выиграл квалификацию испанского Гран-при Формулы-1

Ландо Норрис выиграл квалификацию испанского Гран-при Формулы-1 Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1.
Формула 1
22 июня 2024 г. 20:44
Ландо Норрис выиграл квалификацию испанского Гран-при Формулы-1

Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1.

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Барселона-Каталунья" в Испании.

Второе место занял нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а третьим стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, на счету которых по шесть выигрышей. Среди действующих пилотов в Барселоне также побеждали Ферстаппен (2016, 2022, 2023) и испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013).

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