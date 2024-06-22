Ландо Норрис выиграл квалификацию испанского Гран-при Формулы-1

Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1.

Британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем квалификации десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1.

Как передает Report , соревнования проходят на автодроме "Барселона-Каталунья" в Испании.

Второе место занял нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, а третьим стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, на счету которых по шесть выигрышей. Среди действующих пилотов в Барселоне также побеждали Ферстаппен (2016, 2022, 2023) и испанец Фернандо Алонсо (2006, 2013).