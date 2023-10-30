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Макс Ферстаппен установил рекорд Формулы-1 по числу побед за один сезон

Макс Ферстаппен установил рекорд Формулы-1 по числу побед за один сезон Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.
Формула 1
30 октября 2023 г. 02:41
Макс Ферстаппен установил рекорд Формулы-1 по числу побед за один сезон

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Как передает Report, второе место занял британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер ("Феррари").

Ферстаппен одержал 16-ю победу по ходу нынешнего сезона. Нидерландский пилот стал рекордсменом Формулы-1 по этому показателю. Прежний рекорд также принадлежал Ферстаппену, который он установил в 2022 году, победив 15 раз.

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Версия на азербайджанском языке Ferstappen "Formula 1"də yeni rekorda imza atıb

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