Макс Ферстаппен установил рекорд Формулы-1 по числу побед за один сезон

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Как передает Report, второе место занял британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер ("Феррари").

Ферстаппен одержал 16-ю победу по ходу нынешнего сезона. Нидерландский пилот стал рекордсменом Формулы-1 по этому показателю. Прежний рекорд также принадлежал Ферстаппену, который он установил в 2022 году, победив 15 раз.