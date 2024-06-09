Британец Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады Формулы 1

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Как передает Report , соревнования проходят на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третьим стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес не смог преодолеть первый квалификационный сегмент, заняв 16-е место. В заключительный сегмент не вышли оба гонщика "Феррари". Монегаск Шарль Леклер занял 11-е место, испанец Карлос Сайнс - младший - 12-е. Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, в Канаде дважды побеждал Ферстаппен, по одному разу - испанец Фернандо Алонсо и австралиец Даниэль Риккьярдо.