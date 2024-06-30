Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

Сезона-2024, в рамках которого проводится 75-й чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", стартовал 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби. Предварительная версия календаря на этот сезон включает рекордные 24 гонки.