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Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1" Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Формула 1
30 июня 2024 г. 19:16
Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии Формулы-1

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

Сезона-2024, в рамках которого проводится 75-й чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", стартовал 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби. Предварительная версия календаря на этот сезон включает рекордные 24 гонки.

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