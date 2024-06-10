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Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1" Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Формула 1
10 июня 2024 г. 00:38
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады Формулы-1

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, соревнования прошли на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале.

Второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Третьим финишировал его соотечественник Джордж Расселл из команды "Мерседес".

С дистанции сошли два гонщика "Феррари" - победитель предыдущего этапа монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. Не добрался до финиша и партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.

В общем зачете первое место занимает Ферстаппен (194 очка), для которого эта победа стала 60-й в карьере. На второй строчке располагается Леклер (138), третьим идет Норрис (131). В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл" (301 очко), далее идут "Феррари" (252) и "Макларен" (212).

Отметим, что следующий этап чемпионата мира пройдет 21-23 июня в Испании.

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Версия на азербайджанском языке Ferstappen "Formula-1" üzrə Kanada Qran-Prisinin qalibi olub

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