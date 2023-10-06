Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Катара Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Катара.

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при Катара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этот этап стал четвертым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл, третьим стал австралиец Оскар Пиастри из "Макларена".

В субботу состоятся квалификация к спринту (17:00 по бакинскому времени) и спринтерская гонка (21:30 по бакинскому времени). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (21:00 по бакинскому времени).