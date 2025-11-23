Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", стал победителем 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Лас-Вегаса.

Как передает Report, второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Третьим стал британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес".

Следующий этап чемпионата пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре.