"Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib
Formula 1
- 23 noyabr, 2025
- 10:17
ABŞ-də keçirilən "Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, "Red Bull"un niderlandlı pilotu Maks Ferstappen bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qalib adını qazanıb.
"Maklaren"dən Lando Norris ikinci, "Mersedes"dən isə Corc Rassel üçüncü olub.
Son xəbərlər
14:17
"Formula 1" pilotları cəzalandırılıblarFormula 1
14:06
Foto
Biləsuvarda 5-ci "Hind quşu festivalı" keçirilibASK
13:59
COP30-da Azərbaycan və Norveçə Paris Sazişi üzrə dövlətlər arasında danışıqlar aparmaq mandatı verilibXarici siyasət
13:54
Sabah Sumqayıtda 750 abonentə qazın verilişində fasilələr olacaqEnergetika
13:51
"FIFA series" turniri növbəti dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaqFutbol
13:39
Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olubDigər
13:24
"Sülh Körpüsü" Təşəbbüsünün üzvü: Bakıdakı görüş nəticəyönümlü oldu, konkret razılıqlar əldə edildiXarici siyasət
13:23
Van İ: Çin Tacikistanla ticarət və investisiyaları artırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
13:06
Foto