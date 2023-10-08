Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара Формулы-1

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона-2023 - Гран-при Катара.

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона-2023 - Гран-при Катара.

Как передает Report , соревнования прошли в городе Лусаил.

Второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул его партнер по команде британец Ландо Норрис.

Накануне Ферстаппен досрочно выиграл общий зачет среди пилотов и стал трехкратным чемпионом Формулы-1. Для завоевания чемпионского титула нидерландскому гонщику нужно было набрать три очка по итогам спринтерской гонки, чтобы стать недосягаемым для Серхио Переса ("Ред Булл"), однако мексиканец не смог финишировать из-за столкновения.