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Ферстаппен повторил рекорд Формулы-1 по количеству побед за один сезон

Ферстаппен повторил рекорд Формулы-1 по количеству побед за один сезон Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при США.
Формула 1
23 октября 2023 г. 01:09
Ферстаппен повторил рекорд Формулы-1 по количеству побед за один сезон

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 сезона 2023 года - Гран-при США.

Как сообщает Report, соревнования проходили на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Тройку лидеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис, выступающий за "Макларен". Ферстаппен одержал 50-ю победу за время выступления в "Формуле-1", он стал пятым, кому удалось достичь этой отметки. Больше триумфов имеют на своем счету француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ферстаппен выиграл 15-й этап в этом году, нидерландский пилот повторил рекорд Формулы-1 по количеству побед по ходу одного сезона, который он установил в 2022 году. До этого данное достижение принадлежало Шумахеру и Феттелю, которые побеждали по 13 раз в 2004 и 2013 годах соответственно.

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом "Формулы-1", в общем зачете нидерландский пилот лидирует с 466 очками.

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