Ферстаппену вручен Кубок Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 17:00
В Баку на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась церемония награждения.
Как сообщает Report, нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил всех соперников в основной гонке, получил кубок.
Отметим, что нидерландский гонщик уже второй раз становится победителем на бакинском треке. В первый раз он стал победителем Гран-при Азербайджана в 2022 году.
