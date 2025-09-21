Ферстаппену вручен Кубок Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

В Баку на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" состоялась церемония награждения.

Как сообщает Report, нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил всех соперников в основной гонке, получил кубок.

Отметим, что нидерландский гонщик уже второй раз становится победителем на бакинском треке. В первый раз он стал победителем Гран-при Азербайджана в 2022 году.