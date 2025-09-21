İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 21 sentyabr, 2025
    • 16:54
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb

    Bakıda keçirilmiş "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, əsas yarışda bütün rəqiblərini qabaqlayan "Red Bull" pilotu Maks Ferstappenə kubok təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, niderlandlı sürücü ikinci dəfə Bakı trekində qələbə sevinci yaşayıb. O, 2022-ci ildə də Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.

