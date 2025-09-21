"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb
Formula 1
- 21 sentyabr, 2025
- 16:54
Bakıda keçirilmiş "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb.
"Report"un məlumatına görə, əsas yarışda bütün rəqiblərini qabaqlayan "Red Bull" pilotu Maks Ferstappenə kubok təqdim olunub.
Qeyd edək ki, niderlandlı sürücü ikinci dəfə Bakı trekində qələbə sevinci yaşayıb. O, 2022-ci ildə də Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olub.
