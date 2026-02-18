İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Apellyasiya Komitəsi şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında keçirilmiş partiyanın nəticəsini dəyişib

    Fərdi
    • 18 fevral, 2026
    • 09:46
    Apellyasiya Komitəsi şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında keçirilmiş partiyanın nəticəsini dəyişib

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda Ayan Allahverdiyeva ilə Türkan Məmmədyarova arasında keçirilmiş partiyanın nəticəsinə yenidən baxılıb.

    "Report" Şahmat Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, fevralın 17-də baş tutan qarşılaşmada hakimlər kollegiyasının qərarına əsasən Ayan Allahverdiyeva tərəfindən iki dəfə əsassız iddia irəli sürüldüyü qeyd edilərək partiya Türkan Məmmədyarovanın xeyrinə hesablanıb.

    Qərarla razılaşmayan Ayan Allahverdiyeva Azərbaycan çempionatının Apellyasiya Komitəsinə müraciət edib.

    Qurum tərəfindən partiyanın videoyazısı və gedişlərin ardıcıllığı araşdırılıb. Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) qüvvədə olan qaydalarına əsasən Ayan Allahverdiyevanın etirazı təmin olunub.

    Apellyasiya Komitəsinin qərarına əsasən, Türkan Məmmədyarovanın qələbəsi ləğv edilib və tərəflər arasında keçirilən ilk partiyanın nəticəsi heç-heçə kimi rəsmiləşdirilib.

    Türkan Məmmədyarova Apellyasiya Komitəsinin qərarı ilə razılaşdığını bildirib.

    Şahmat Azərbaycan çempionatı ayan allahverdiyeva Türkan Məmmədyarova Apellyasiya Komitəsi FIDE

    Son xəbərlər

    10:01

    Aviasiya Təhlükəsizliyi üzrə Aeroport İdarələrarası Komissiyasının növbəti iclası keçirilib

    İnfrastruktur
    09:53

    XXV Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan təmsilçisi bu gün mübarizəyə qoşulur

    Fərdi
    09:48

    Fərid Şəfiyev: Azərbaycan xarici siyasətini bağlılıq və şaxələndirməyə əsaslanaraq həyata keçirir

    Xarici siyasət
    09:46

    Apellyasiya Komitəsi şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında keçirilmiş partiyanın nəticəsini dəyişib

    Fərdi
    09:41

    Gömrük xərcləri artsa da "Li Auto" qiymətləri sabit saxlayır

    Biznes
    09:40
    Video

    Baku TV 8 yaşını qeyd edir

    Media
    09:39

    BMTM sədri: Mərkəzi Asiya Azərbaycan üçün yalnız qonşu deyil, həm də təbii tərəfdaşdır

    Region
    09:36

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsi başlayır

    Futbol
    09:27
    Video

    FHN-in mobil tətbiqi istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti