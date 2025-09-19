F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болиды
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 15:45
В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла очередная авария.
Как сообщает Report, на этот раз столкнулись два болида.
Роман Станек из Invicta Racing столкнулся с болидом Джона Беннетта из Van Amersfoort Racing.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла еще одна авария.
Как сообщает Report, один из болидов врезался в барьер безопасности во время квалификационного круга.
В результате на трассе "красный флаг", и квалификация временно приостановлена.
Отметим, что это уже вторая подобная авария в сегодняшней квалификации.
