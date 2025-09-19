F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болиды

В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла очередная авария.

Как сообщает Report, на этот раз столкнулись два болида.

Роман Станек из Invicta Racing столкнулся с болидом Джона Беннетта из Van Amersfoort Racing.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

14:48

В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла еще одна авария.

Как сообщает Report, один из болидов врезался в барьер безопасности во время квалификационного круга.

В результате на трассе "красный флаг", и квалификация временно приостановлена.

Отметим, что это уже вторая подобная авария в сегодняшней квалификации.