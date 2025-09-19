Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 15:45
    F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болиды

    В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла очередная авария.

    Как сообщает Report, на этот раз столкнулись два болида.

    Роман Станек из Invicta Racing столкнулся с болидом Джона Беннетта из Van Amersfoort Racing.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

    В квалификации "Гран-при Азербайджана" "Формулы 2" (F2) произошла еще одна авария.

    Как сообщает Report, один из болидов врезался в барьер безопасности во время квалификационного круга.

    В результате на трассе "красный флаг", и квалификация временно приостановлена.

    Отметим, что это уже вторая подобная авария в сегодняшней квалификации.

    Формула-2 Гран-при Азербайджана квалификация авария
