"Formula 2": Bakıda növbəti qəza baş verib, bolidlər toqquşub - YENİLƏNİB
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 15:11
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində növbəti qəza olub.
"Report"un məlumatına görə, bu dəfə iki bolid toqquşub.
"İnvicta Racing"dən Roman Stanekin avtomobili "Van Amersfoort Racing"dən Con Bennettin bolidinə dəyib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində daha bir qəza baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bolidlərdən biri sıralama turunda səddə çırpılıb.
"Art Grand Prix"dən Viktor Martins uğursuzluqla üzləşib.
Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb və yarış müvəqqəti dayandırılıb. Onun bolidi trasdan götürülüb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
