Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиями

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" запомнился интересными событиями.

Об этом Report заявил заместитель директора телеканала "İdman", эксперт Сиявуш Алиев.

Он отметил, что интерес к Формуле-1 в Азербайджане чрезвычайно высок.

"Мы наблюдаем это каждый год. Однако вчерашний день, когда определился победитель гонки, не был столь же захватывающим как квалификация в субботу. В тот день гонка немного затянулась, произошло несколько аварий, и были получены неожиданные результаты. Из-за дождливой погоды аварии стали неизбежными", - сказал он.

Алиев выделил несколько ключевых моментов, которые привлекли его внимание во время гонки. "В целом, мы стали свидетелями увлекательных событий. Карлос Сайнс впервые в этом году поднялся на подиум, а команда Williams не добивалась такого успеха почти 10 лет. Однако победитель гонки не стал неожиданностью. После позиции, которую Макс Ферстаппен занял в субботу, было маловероятно, что он упустит свое преимущество. Макс уже во второй раз побеждает в гонке в Баку и оба раза гонщик продемонстрировал свое мастерство пилотирования", - добавил эксперт.

Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Это вторая победа нидерландского гонщика на бакинском треке. Ранее он также финишировал первым на Гран-при Азербайджана в 2022 году.

Джордж Рассел из Mercedes занял второе место, Карлос Сайнс из Williams - третье. Напарник Рассела Андре Кими Антонелли занял четвертое место, а Лиам Лоусон из Racing Bulls замкнул "пятерку".