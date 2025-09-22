Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиями

    Формула 1
    • 22 сентября, 2025
    • 18:43
    Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиями

    Гран-при Азербайджана "Формулы-1" запомнился интересными событиями.

    Об этом Report заявил заместитель директора телеканала "İdman", эксперт Сиявуш Алиев.

    Он отметил, что интерес к Формуле-1 в Азербайджане чрезвычайно высок.

    "Мы наблюдаем это каждый год. Однако вчерашний день, когда определился победитель гонки, не был столь же захватывающим как квалификация в субботу. В тот день гонка немного затянулась, произошло несколько аварий, и были получены неожиданные результаты. Из-за дождливой погоды аварии стали неизбежными", - сказал он.

    Алиев выделил несколько ключевых моментов, которые привлекли его внимание во время гонки. "В целом, мы стали свидетелями увлекательных событий. Карлос Сайнс впервые в этом году поднялся на подиум, а команда Williams не добивалась такого успеха почти 10 лет. Однако победитель гонки не стал неожиданностью. После позиции, которую Макс Ферстаппен занял в субботу, было маловероятно, что он упустит свое преимущество. Макс уже во второй раз побеждает в гонке в Баку и оба раза гонщик продемонстрировал свое мастерство пилотирования", - добавил эксперт.

    Напомним, что победителем Гран-при Азербайджана стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Это вторая победа нидерландского гонщика на бакинском треке. Ранее он также финишировал первым на Гран-при Азербайджана в 2022 году.

    Джордж Рассел из Mercedes занял второе место, Карлос Сайнс из Williams - третье. Напарник Рассела Андре Кими Антонелли занял четвертое место, а Лиам Лоусон из Racing Bulls замкнул "пятерку".

