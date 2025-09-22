"Formula 1" eksperti: "Azərbaycan Qran-prisi maraqlı məqamlarla yadda qaldı"
- 22 sentyabr, 2025
- 18:09
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi maraqlı məqamlarla yadda qalıb.
Bunu "Report"a açıqlamasında "İdman" TV-nin direktor müavini, "Formula 1" eksperti Siyavuş Əliyev deyib.
O, ötən gün başa çatan "Formula 1" üzrə Azərbaycan-Qran Prisi barədə danışıb:
"Ölkəmizdə yarışa maraq həddən artıq çox idi. Hər il bunun şahidi oluruq. Lakin yarışın qalibinin müəyyənləşdiyi ötən gün bir o qədər maraqlı olmadı. Şənbə günü sıralama turu daha həyəcanlı keçmişdi. Həmin gün yarış bir qədər uzandı, qəzalar baş verdi və qeyri-adi nəticələr ortaya çıxdı. Havanın yağışlı olması qəzaları qaçılmaz etdi".
S.Əliyev yarış zamanı diqqət çəkan məqamları vurğulayıb:
"Ümumilikdə maraqlı məqamlara şahidlik etdik. Karlos Sayns birinci dəfə bu il podiuma çıxdı. "Uilyams" komandası 10 ilə yaxın idi ki, podium görmürdü. Lakin yarışın qalibi təəccübləndirmədi. Çünki şənbə günü Maks Ferstappenin tutduğu yerdən sonra onun üstünlüyünü əldən verəcəyi inandırıcı görünmürdü. Maks artıq ikinci dəfədir ki, Bakıdakı yarışda qələbə qazanır. 2022-ci ildə qalib gələrkən bolid güclü idi. Bu dəfə bolid bir az zəif olsa da, o, pilotluq bacarığını nümayiş etdirdi".
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisinin qalibi "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen olub. Niderlandlı sürücü ikinci dəfə Bakıda qələbə sevinci yaşayıb. O, 2022-ci ildə də Azərbaycan Qran-prisində treki birinci pillədə başa vurub.
"Mercedes"dən Corc Rassell ikinci, Uilyams"dan Karlos Sayns üçüncü olub. Rassellin komanda yoldaşı Andre Kimi Antonelli dördüncü yeri tutub, "Reysinq Bulls"dan Liam Louson "beşliy"i tamamlayıb.