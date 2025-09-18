Джордж Расселл пропустил пресс-конференцию в Баку из-за болезни

Пилот Mercedes, 27-летний британец Джордж Расселл пропустил сегодняшнюю пресс-конференцию перед стартом Гран-при Азербайджана Формулы-1 из-за проблем со здоровьем.

Как передает Report, информацию обнародовала пресс-служба команды, не приводя деталей касательно причин недомогания.

"К сожалению, Джорджа не будет на трассе сегодня, потому что он плохо себя чувствует и отдыхает перед завтрашними заездами", - говорится в сообщении.

На пресс-конференции FIA его заменил товарищ по команде Андреа Кими Антонелли.

В Mercedes выразили надежду, что самочувствие Расселла улучшится и он сможет успешно представить команду в гоночном уик-энде.

С момента победы на Гран-при Канады в июне Расселл финишировал в пятерке лучших в пяти из шести последовавших гонок.

Сейчас Расселл занимает четвертое место в зачете гонщиков Формулы-1, а Mercedes – третью позицию в Кубке конструктуров.

Если британец не сможет принять участие в гонках, его заменит третий пилот Mercedes Валттери Боттас, который уже подписал контракт с Cadillac на 2026 год.