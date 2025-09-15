Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт уверен, что Макс Ферстаппен станет одним из главных фаворитов предстоящего Гран-при Азербайджана. 

    Как сообщает Report, эксперт считает, что особенности городской трассы в Баку и сильные стороны Red Bull делают голландца гонщиком, за которым "стоит наблюдать".

    "Исторически Red Bull всегда хорошо выступали в Баку, и можно ожидать, что Макс снова это сделает. Это немного похоже на Монцу, но с большим количеством 90-градусных поворотов. Трасса сочетает медленные и средние участки, а также длинную прямую на максимальной скорости", - сказал Херберт порталу Racing Tipster.

    По его словам, болид с низкой прижимной силой и умение Ферстаппена чувствовать машину "на грани" дают Red Bull весомое преимущество: "Макс счастлив, когда машина немного непредсказуема, и именно в таких условиях он раскрывается лучше всего".

    Ферстаппен уже выигрывал в Баку в 2022 году, а единственным гонщиком с двумя победами на этой трассе остается его бывший напарник Серхио Перес (2021, 2023).

    Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе Баку 19-21 сентября.

