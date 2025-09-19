Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

Во время "Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025" в сотрудничестве с Baku City Circuit организовано полное медицинское обеспечение.

Как сообщили Report в TƏBİB, вдоль трассы установлены пункты неотложной помощи для участников, персонала, зрителей и жителей зоны с ограниченным доступом.

Республиканский центр скорой и неотложной помощи на период c 18 по 21 сентября выделил 22 бригады, а также 28 врачей и медсестер из учреждений, подведомственных Бакинскому главному центру здравоохранения.

Медицинские пункты оснащены реанимационными койками, аппаратами ИВЛ, кардиомониторами, УЗИ, ЭКГ, анестезиологическим оборудованием и необходимыми медикаментами.

Учреждения TƏBİB, включая Центральную больницу нефтяников, Новую клинику и другие медцентры Баку, работают в усиленном режиме. Дежурства проходят с 08:00 до 00:00.

Все задействованные специалисты имеют опыт обслуживания крупных международных мероприятий и владеют иностранными языками.