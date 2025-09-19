Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Формула 1
    • 19 сентября, 2025
    • 12:36
    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Во время "Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025" в сотрудничестве с Baku City Circuit организовано полное медицинское обеспечение.

    Как сообщили Report в TƏBİB, вдоль трассы установлены пункты неотложной помощи для участников, персонала, зрителей и жителей зоны с ограниченным доступом.

    Республиканский центр скорой и неотложной помощи на период c 18 по 21 сентября выделил 22 бригады, а также 28 врачей и медсестер из учреждений, подведомственных Бакинскому главному центру здравоохранения.

    Медицинские пункты оснащены реанимационными койками, аппаратами ИВЛ, кардиомониторами, УЗИ, ЭКГ, анестезиологическим оборудованием и необходимыми медикаментами.

    Учреждения TƏBİB, включая Центральную больницу нефтяников, Новую клинику и другие медцентры Баку, работают в усиленном режиме. Дежурства проходят с 08:00 до 00:00.

    Все задействованные специалисты имеют опыт обслуживания крупных международных мероприятий и владеют иностранными языками.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана медобслуживание
    Фото
    Formula-1 günlərində xidmət göstərmək üçün ümumilikdə 22 briqada ayrılıb

    Последние новости

    12:52

    Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений Туркменистана

    Энергетика
    12:50

    В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    12:45

    Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии

    В регионе
    12:40

    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    АПК
    12:38

    В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

    Бизнес
    12:36
    Фото

    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Формула 1
    12:32
    Фото

    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    Формула 1
    12:31

    В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособие

    Внутренняя политика
    12:25

    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Другие страны
    Лента новостей