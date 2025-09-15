Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Букмекеры считают пилотов McLaren фаворитами "Гран-при Азербайджана"

    Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 12:09
    Букмекеры считают пилотов McLaren фаворитами Гран-при Азербайджана

    Букмекеры считают гонщика McLaren Оскара Пиастри фаворитом предстоящего "Гран-при Азербайджана".

    Как сообщает Report со ссылкой на F1News, на победу австралийца в Баку букмекеры принимают по ставке 2,75.

    Шансы на победу другого пилота McLaren Ландо Норриса букмекеры оценивают с коэффициентом 2.85.

    В топ-5 гонщиков, чьи шансы на победу в Баку высоки, также входят Макс Ферстаппен (Red Bull) и оба пилота Ferrari – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

    Напомним, что "Гран-при Азербайджана" пройдет на городской трассе Баку 19-21 сентября.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана McLaren Команда Red Bull Ferrari букмекеры
    Bukmekerler "McLaren" pilotlarını Azərbaycan Qran-prisinin favoriti hesab edirlər

    Последние новости

    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    12:10

    Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

    Внешняя политика
    Лента новостей