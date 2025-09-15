Букмекеры считают пилотов McLaren фаворитами "Гран-при Азербайджана"

Букмекеры считают гонщика McLaren Оскара Пиастри фаворитом предстоящего "Гран-при Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на F1News, на победу австралийца в Баку букмекеры принимают по ставке 2,75.

Шансы на победу другого пилота McLaren Ландо Норриса букмекеры оценивают с коэффициентом 2.85.

В топ-5 гонщиков, чьи шансы на победу в Баку высоки, также входят Макс Ферстаппен (Red Bull) и оба пилота Ferrari – Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Напомним, что "Гран-при Азербайджана" пройдет на городской трассе Баку 19-21 сентября.