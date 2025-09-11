Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Баку готовится к Формуле-1: как изменится движение транспорта во время Гран-при

    • 11 сентября, 2025
    • 09:41
    Баку готовится к Формуле-1: как изменится движение транспорта во время Гран-при

    В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 с 15 сентября вводятся ограничения на движение транспорта на столичных улицах в пределах Бакинского городского кольца. 

    Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

    Кроме того, в рамках логистических операций, связанных с гонкой, с 01:00 ночи 12 сентября будет ограничено движение на участке улицы Пушкина от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова до проспекта Нефтяников. Ограничения будут действовать до окончания мероприятия.

    Согласно Плану управления транспортом, улицы, по которым проходит городская трасса, и территории, охватываемые треком, будут закрыты для движения транспорта с 01:00 ночи 15 сентября до 08:00 утра 23 сентября. Въезд и выезд в зоны с ограничениями будет возможен только при наличии "Разрешения на въезд в жилую зону".

    Основываясь на опыте последних двух лет, а также для удобства горожан и водителей было принято решение оставить открытыми некоторые основные дороги в период гонки.

    Так, 15, 16 и 17 сентября определенные въезды и выезды гоночной зоны будут свободны для движения транспорта без остановки и стоянки с 07:00 до 09:00 утра и с 18:00 до 20:00 вечера, а 18 сентября – с 07:00 до 09:00 утра и с 20:00 до 22:00 вечера.

    Пункты въезда:

    ● С Сальянского шоссе в направлении проспекта Нефтяников и площади Азнефть.

    ● С улицы М.Лермонтова в направлении улицы 50-летия ООН и улицы Истиглалият.

    ● С улицы С.Вургуна в направлении улицы У.Гаджибейли и проспекта Бюльбюля.

    ● С проспекта Бюльбюля в направлении улицы Хагани и проспекта Нефтяников.

    ● От пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении улицы Хагани.

    Пункты выезда:

    ● С проспекта Нефтяников в направлении Бакинского морского порта и Crescent Mall.

    ● С улицы Истиглалият в направлении проспекта Азербайджана.

    ● С проспекта Нефтяников в направлении площади Азнефть и Dəniz Mall.

    Отмечается, что указанные дороги будут использоваться только как транзитные коридоры. За исключением чрезвычайных ситуаций, запрещается парковка автомобилей, посадка и высадка пассажиров. Кроме того, исключено движение большегрузных автомобилей и общественного транспорта.

