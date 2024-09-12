О нас

Baku City Circuit завершает подготовку к Гран-при Азербайджана

Baku City Circuit завершает подготовку к Гран-при Азербайджана 10:47
Формула 1
12 сентября 2024 г. 11:12
Baku City Circuit завершает подготовку к Гран-при Азербайджана

Операционная компания Baku City Circuit завершает последние приготовления к Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом сообщили Report в компании.

В отличие от предыдущих лет, в этом году болельщики на территории бульвара смогут увидеть все известные развлекательные активации "Формулы-1" .

В рамках развлекательных мероприятий планируется Pit Stop Challenge, где фанаты пытаются заменить колеса болида за максимально короткое время. Команда, показавшая лучшее время дня, получит шанс выиграть призы, в том числе автографы и тур по паддоку.

В фан-зоне на территории Приморского бульвара пройдет Фан-форум, где всемирно известные пилоты F1 встретятся с поклонниками автоспорта.

Кроме того, планируется также ряд других развлекательных мероприятий.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 13-15 сентября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Baku City Circuit completing preparations for Azerbaijan Grand Prix
Версия на азербайджанском языке Bakı Şəhər Halqası Azərbaycan Qran-prisi üçün son hazırlıqlarını tamamlayır

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi