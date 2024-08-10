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Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Формулу-1 иностранцев

Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Формулу-1 иностранцев
Формула 1
10 августа 2024 г. 14:53
Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Формулу-1 иностранцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формула-1 2024.

Как сообщает Report, согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с предстоящими соревнованиями Гран-при Азербайджана Формула 1 и представившие любой из документов, указанных в распоряжении, могут с 15 августа по 15 сентября 2024 года получить визы в международных аэропортах Азербайджана.

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