Азербайджан упрощает визовые процедуры для прибывающих на Формулу-1 иностранцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение Об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с организацией и проведением соревнований Гран-при Азербайджана Формула-1 2024.

Как сообщает Report, согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан в связи с предстоящими соревнованиями Гран-при Азербайджана Формула 1 и представившие любой из документов, указанных в распоряжении, могут с 15 августа по 15 сентября 2024 года получить визы в международных аэропортах Азербайджана.