Австралиец Оскар Пиастри назвал трассу в Баку одной из своих любимых в Формуле-1
- 16 сентября, 2025
- 13:08
Австралийский гонщик команды McLaren Оскар Пиастри заявил, что считает гонку на бакинской городской трассе одной из своих любимых в календаре Формулы-1.
Об этом сообщает Report со ссылкой на издание RacingNews365.
В 2024 году австралиец одержал победу на Гран-при Азербайджана, опередив монегаска Шарля Леклера из Ferrari и британца Джорджа Рассела из Mercedes, которые заняли второе и третье места соответственно.
"У меня невероятно теплые воспоминания о Баку. Я считаю эту гонку одной из моих любимых. Когда возвращаешься на трассу, где ты добился значительного успеха, у тебя всегда есть преимущество", - поделился 24-летний пилот в преддверии Гран-при Азербайджана.
Пиастри, который считается одним из самых перспективных молодых талантов в современной Формуле-1, не скрывает своих амбиций перед предстоящим этапом. Он твердо нацелен на вторую подряд победу на Гран-при Азербайджана.
В то же время его напарник по команде McLaren Ландо Норрис рассчитывает на более успешное выступление по сравнению с прошлогодним Гран-при в Баку, где британец неожиданно выбыл из квалификации уже в конце первого сегмента.
Стоит отметить, что городская трасса в Баку известна своей непредсказуемостью и техническими сложностями. Сочетание узких участков в исторической части города с длинной прямой, где болиды развивают максимальную скорость, делает эту трассу одной из самых интересных и сложных в календаре чемпионата.
Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.