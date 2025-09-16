Австралиец Оскар Пиастри назвал трассу в Баку одной из своих любимых в Формуле-1

Австралийский гонщик команды McLaren Оскар Пиастри заявил, что считает гонку на бакинской городской трассе одной из своих любимых в календаре Формулы-1.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание RacingNews365.

В 2024 году австралиец одержал победу на Гран-при Азербайджана, опередив монегаска Шарля Леклера из Ferrari и британца Джорджа Рассела из Mercedes, которые заняли второе и третье места соответственно.

"У меня невероятно теплые воспоминания о Баку. Я считаю эту гонку одной из моих любимых. Когда возвращаешься на трассу, где ты добился значительного успеха, у тебя всегда есть преимущество", - поделился 24-летний пилот в преддверии Гран-при Азербайджана.

Пиастри, который считается одним из самых перспективных молодых талантов в современной Формуле-1, не скрывает своих амбиций перед предстоящим этапом. Он твердо нацелен на вторую подряд победу на Гран-при Азербайджана.

В то же время его напарник по команде McLaren Ландо Норрис рассчитывает на более успешное выступление по сравнению с прошлогодним Гран-при в Баку, где британец неожиданно выбыл из квалификации уже в конце первого сегмента.

Стоит отметить, что городская трасса в Баку известна своей непредсказуемостью и техническими сложностями. Сочетание узких участков в исторической части города с длинной прямой, где болиды развивают максимальную скорость, делает эту трассу одной из самых интересных и сложных в календаре чемпионата.

Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.