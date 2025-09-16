Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Австралиец Оскар Пиастри назвал трассу в Баку одной из своих любимых в Формуле-1

    Формула 1
    • 16 сентября, 2025
    • 13:08
    Австралиец Оскар Пиастри назвал трассу в Баку одной из своих любимых в Формуле-1

    Австралийский гонщик команды McLaren Оскар Пиастри заявил, что считает гонку на бакинской городской трассе одной из своих любимых в календаре Формулы-1.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на издание RacingNews365.

    В 2024 году австралиец одержал победу на Гран-при Азербайджана, опередив монегаска Шарля Леклера из Ferrari и британца Джорджа Рассела из Mercedes, которые заняли второе и третье места соответственно.

    "У меня невероятно теплые воспоминания о Баку. Я считаю эту гонку одной из моих любимых. Когда возвращаешься на трассу, где ты добился значительного успеха, у тебя всегда есть преимущество", - поделился 24-летний пилот в преддверии Гран-при Азербайджана.

    Пиастри, который считается одним из самых перспективных молодых талантов в современной Формуле-1, не скрывает своих амбиций перед предстоящим этапом. Он твердо нацелен на вторую подряд победу на Гран-при Азербайджана.

    В то же время его напарник по команде McLaren Ландо Норрис рассчитывает на более успешное выступление по сравнению с прошлогодним Гран-при в Баку, где британец неожиданно выбыл из квалификации уже в конце первого сегмента.

    Стоит отметить, что городская трасса в Баку известна своей непредсказуемостью и техническими сложностями. Сочетание узких участков в исторической части города с длинной прямой, где болиды развивают максимальную скорость, делает эту трассу одной из самых интересных и сложных в календаре чемпионата. 

    Гран-при Азербайджана пройдет 19-21 сентября.

    Формула 1 Оскар Пиастри Баку гонки Гран-при Азербайджана
    Avstraliyalı pilot: "Azərbaycan Qran-prisi ən sevimli yarışlarımdan biridir"
    Oscar Piastri names Baku track as one of his favorites in Formula 1

    Последние новости

    14:29

    Бельгия закупит у США ракеты для F-35 на сумму €280 млн

    Другие страны
    14:27
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:25

    СМИ: Трамп и Шахбаз Шариф могут встретиться на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Другие страны
    14:24

    Формула-1: В 2026 году на Гран-при Азербайджана спринтерская гонка не предусмотрена

    Формула 1
    14:23
    Фото

    В Баку состоялись похороны Гаджи Мурада Ягизарова - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:21

    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    14:09

    Азербайджан и Узбекистан обсудили привлечение новых частных операторов в CASCA+

    Инфраструктура
    14:01

    В Шуше состоялась встреча президентов Азербайджана и ОАЭ один на один

    Другие
    13:59
    Фото

    В Шуше состоялась церемония официальной встречи президента ОАЭ

    Внутренняя политика
    Лента новостей