Aston Martin представит на Гран-при в Баку финальное обновление болида AMR26

Команда Aston Martin прекратит модернизацию болида AMR26 после Гран-при Азербайджана "Формулы 1", сосредоточив все ресурсы на разработке машины для сезона 2027 года. Последнее обновление нынешнего автомобиля будет направлено на снижение его массы.

Как сообщает Report со ссылкой на испанское издание Car and Driver, этап на городской трассе в Баку станет последним, к которому Aston Martin подготовит новые компоненты для AMR26.

После этого команда будет использовать практически окончательную версию болида до конца сезона.

Первая половина сезона 2026 года сложилась для Aston Martin непросто. Команда столкнулась с проблемами производительности и пришла к выводу, что регулярное внедрение небольших обновлений не позволит устранить фундаментальные недостатки машины.

Обычно команды "Формулы 1" постоянно дорабатывают болиды, последовательно обновляя днище, антикрылья, боковые понтоны и другие элементы. Такой подход вынуждает инженеров и конструкторов каждые несколько недель проектировать, изготавливать и привозить на трассу новые детали.

Aston Martin выбрала другую стратегию: команда приостановила этот процесс, тщательно проанализировала проблемы и в течение нескольких месяцев разрабатывала масштабный пакет обновлений. Он был представлен на Гран-при Венгрии и фактически превратил AMR26 в версию "B".

Такое решение предоставило аэродинамистам, конструкторам и инженерам больше времени для изучения различных концепций и поиска решений, требующих продолжительной разработки. В Aston Martin решили пожертвовать частью сезона 2026 года, чтобы создать более прочную основу для машины 2027 года.

Масштабное обновление не позволило Aston Martin войти в число лидеров чемпионата. Прогресс оказался заметным, однако его было недостаточно, чтобы болид регулярно проходил во второй или третий сегменты квалификации.

Обновленный AMR26 сумел преодолеть первый сегмент квалификации лишь однажды - благодаря Фернандо Алонсо. При этом в гоночном темпе машина прибавила больше, чем на одном быстром круге. Алонсо смог заработать очки, а болид стал лучше работать с шинами.

До окончательного прекращения разработки AMR26 команда намерена завершить программу по снижению массы машины. Работы планируется закончить к Гран-при Азербайджана в Баку.

Параллельно Aston Martin продолжает сотрудничать с Honda, чтобы устранить проблемы, возникшие в начале сезона, и подойти к первому Гран-при 2027 года с более конкурентоспособной силовой установкой.