Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо

Как передает Report , нидерландец проиграл старт пилотам "Мерседеса" – Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону. Однако после рестарта (гонку остановили после аварии Александера Албона из Торо Россо), Макс вернул себе лидерство.

За три круга до финиша гонку снова остановили – у болида Кевина Магнуссена ("Хаас") оторвало колесо. После второго рестарта случилась масштабная авария из-за столкновения двух пилотов "Альпин" – Пьера Гасли и Эстебана Окона.

Организаторам гонки пришлось проводить еще один рестарт. На заключительном круге Ферстаппен сохранил первое место и одержал вторую победу в сезоне. Вторая позиция у Хэмилтона, третьим финишировал Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").

Ферстаппен остается лидером общего зачета, увеличив отрыв от своего напарника по "Ред Булл" Серхио Переса.