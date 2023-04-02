Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии в гонке с тремя рестартами

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австралии - третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо
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За три круга до финиша гонку снова остановили – у болида Кевина Магнуссена ("Хаас") оторвало колесо. После второго рестарта случилась масштабная авария из-за столкновения двух пилотов "Альпин" – Пьера Гасли и Эстебана Окона.
Организаторам гонки пришлось проводить еще один рестарт. На заключительном круге Ферстаппен сохранил первое место и одержал вторую победу в сезоне. Вторая позиция у Хэмилтона, третьим финишировал Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").
Ферстаппен остается лидером общего зачета, увеличив отрыв от своего напарника по "Ред Булл" Серхио Переса.